Стокгольм, 3 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. По мнению газеты Expressen, именно премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон будет главным виновником правительственного кризиса, если министр внутренних дел страны Морган Йоханссон будет отправлен в отставку. Об этом говорится в редакционной статье издания от 3 июня.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

В то время как правая оппозиция настаивает на отставке только одного Йоханссона, который якобы не справляется с возложенными на него обязанностями по борьбе с организованной преступностью, Андерссон сама повышает ставки, угрожая отставкой всего правительства.

«Именно заявление Магдалены Андерссон о том, что все правительство намерено уйти в отставку, если Йоханссону будет вынесен вотум недоверия, может создать настоящий кризис», — пишут журналисты издания.

Голосование в риксдаге по вынесению вотума недоверия министру состоится 7 июня.