Бейрут, , 13:33 — REGNUM Группа военнослужащих армии Ливана попала под огонь боевиков в ходе спецоперации на востоке страны. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба минобороны Ливана на официальной странице в соцсети Twitter.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, инцидент произошёл в пятницу, 3 июня, в районе города Аль-Ширвана на востоке страны.

Отмечается, что в ходе спецоперации военные оцепили дом, в котором укрывались боевики. В перестрелке с террористами один военный погиб и пятеро получили ранения. По итогам операции все участвовавшие в столкновении боевики были ликвидированы или арестованы.