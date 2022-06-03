Стокгольм, 3 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Правительство Швеции предложило новый компромиссный законопроект по пенсионной реформе. Однако «Умеренные» считают, что и это предложение не отвечает интересам жителей страны. Об этом 3 июня сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По сообщению журналистов, правительство отзовет свой критикуемый законопроект, который предусматривает так называемую «надбавку от Нуши», при условии, что оппозиция согласится увеличить минимальную пенсию в стране до минимума в 10 000 шведских крон с 1 августа.

Ранее лидер «Левых» Нуши Дадгостар выбила обещание от «Социал-демократов» увеличить в Швеции пенсии, чтобы проголосовать за назначение Магдалены Андерссон на пост премьер-министра страны.

В свою очередь «Умеренные» считают, что как старое, так и новое предложение правительства неадекватны.

«Потому что те, кто не работал, получат дополнительно тысячу крон, а те, кто работал, вообще ничего не получат. Мы считаем, что руководящий принцип должен быть таков: платить надо за труд», — заявила в эфире телеканала SVT представитель «Умеренных» Мария Малмер Стенегард.