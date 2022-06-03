Власти Швеции и оппозиция не могут договориться о пенсионной реформе
Стокгольм, 3 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Правительство Швеции предложило новый компромиссный законопроект по пенсионной реформе. Однако «Умеренные» считают, что и это предложение не отвечает интересам жителей страны. Об этом 3 июня сообщил телеканал SVT.
По сообщению журналистов, правительство отзовет свой критикуемый законопроект, который предусматривает так называемую «надбавку от Нуши», при условии, что оппозиция согласится увеличить минимальную пенсию в стране до минимума в 10 000 шведских крон с 1 августа.
Ранее лидер «Левых» Нуши Дадгостар выбила обещание от «Социал-демократов» увеличить в Швеции пенсии, чтобы проголосовать за назначение Магдалены Андерссон на пост премьер-министра страны.
В свою очередь «Умеренные» считают, что как старое, так и новое предложение правительства неадекватны.
«Потому что те, кто не работал, получат дополнительно тысячу крон, а те, кто работал, вообще ничего не получат. Мы считаем, что руководящий принцип должен быть таков: платить надо за труд», — заявила в эфире телеканала SVT представитель «Умеренных» Мария Малмер Стенегард.