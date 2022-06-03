Донецк, , 12:44 — REGNUM Вооруженные украинские формирования произвели обстрелы населенных пунктов Сигнальное и Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Сигнального со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:40 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Также отмечается, что в 11:15 украинские нацисты обстреляли Байрак, выпустив по нему две мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день войска ДНР освободили от киевских боевиков 224 населенных пункта.