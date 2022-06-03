Молдавия, 3 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Резкий рост цен в Молдавии вызван сильными ожиданиями жителей страны. Об этом на телеканале общественного телевидения заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«У роста цен есть особенность — когда все ожидают, что они вырастут, то они и растут. Очень важно снизить эти ожидания и сделать всё возможное, чтобы не допустить стремительного роста цен и тарифов», — сказала глава правительства.

Она также отметила, что прогнозы Нацбанка о темпах инфляции можно было «улучшить» так как эти отчёты являются «чисто техническими». В целом Гаврилица считает, что действия национального финансового регулятора для снижения темпов инфляции были несвоевременными.

Напомним, в Молдавии годовая инфляция в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем в Европе. По прогнозу Нацбанка, в третьем квартале темпы инфляции в республике вырастут до 31%.