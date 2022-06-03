Иркутск, 3 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В реестр резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» вошли три новые компании с общим объемом заявленных инвестиций более 10 млрд рублей, сообщает 3 июня телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Турзона «Ворота Байкала»

ООО «Талисман Байкал» планирует построить пятизвездочную гостиницу на 177 номеров с рестораном, СПА-комплексом и медицинским центром. Компания «Спектр БК» намерена возвести в Байкальске небольшую гостиницу, несколько коттеджей, русскую баню и гриль-домики.

Еще один резидент — ООО «Планета И» — собирается открыть гостиничный комплекс на 30 номеров с рестораном, конференц-залом, спорткомплексом и СПА-центром.

«Особая экономическая зона — важный инструмент привлечения инвестиций в туризм, который сегодня является одной из приоритетных отраслей экономики региона. Резидентам ОЭЗ предоставляются преференции и льготы. Это делает особую экономическую зону привлекательной для инвесторов», — подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, если в 2019 году, по оценочным данным, в Приангарье побывали более 1,7 млн туристов, то в рамках Стратегии социально-экономического развития региона поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.

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