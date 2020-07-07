Иркутск, , 08:37 — REGNUM Судя по официальной информации, новый глава Иркутской области — врио губернатора Игорь Кобзев — уже открыто говорит о намерении к 2024 году удвоить туристический поток в регион за счёт достопримечательностей Байкала. Если в 2029 году, по оценочным данным, в 2019 году в Приангарье побывали более 1,7 млн туристов, то в рамках Стратегии социально-экономического развития региона поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова совместно с главой Иркутской области Игорем Кобзевым в Приангарье Irkobl.ru

«И это вполне достижимо. Важно, чтобы отдых был недорогим, комфортным и интересным. У нас много идей, которые будут реализованы совместно с жителями региона», — заявил Игорь Кобзев.

Поддержку байкальскому турбизнеса готова оказать руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, посетившая в ходе рабочей поездки посетили туристко-рекриационный кластер «Ворота Байкала» в Байкальске, территорию глемпинга «Долина мечтателей» в Листвянке, «Байкальскую экологическую лабораторию развития человечества» в Большом Голоустном и архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы».

»Одна из ключевых мер поддержки, которую мы планируем предложить инвесторам — субсидирование процентной ставки на строительство отелей. Отдельный трэк работы — это создание сети кемпингов и глэмпингов — современных модульных некапитальных строений, которые набирают в мире большую популярность. Мы готовы поддержать предпринимательские инициативы по созданию такие проектов», — заявила Зарина Догузова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году самыми частыми гостями на Байкале стали граждане Китая. Именно им, в основном, принадлежат незаконные гостиницы и турбазы, возведённые под видом жилых домов. Обслуживают они исключительно своих соотечественников. «Серый» туризм процветает даже в период пандемии коронавируса.

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