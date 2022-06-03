София, 3 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Более 300 представителей крупнейших транспортных компаний заблокировали движение в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе, требуя от правительства Болгарии дополнительных льгот и преференций. Об этом 3 июня сообщает софийская газета «24 часа».

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, акция проходит в момент визита на пункт «Капитан Андреево» министра транспорта Болгарии Николая Сабева, осуществляющего инспекционную поездку по региону. По свидетельства очевидцев, участники протеста развернули плакаты с надписями «Долой коррупцию!», «Дайте нам нормально работать!» и «Устраните спекуляцию, остановите инфляцию!».

Сообщается о блокировании подъездных путей к границе большегрузными автомобилями. По некоторым данным, полиция не предпринимает попыток по разгону манифестации.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации программы поддержки транспортной отрасли страны. В то же время ни одна соответствующая инициатива воплощена в жизнь не была.