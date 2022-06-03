Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 11 случаев больше, чем в предыдущие сутки. В масштабах России Северная столица после краткого перерыва вновь вернулась на первое место по числу заражений COVID-19 в сутки, опередив Москву на 38 случаев.

0 Скорая помощь Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как сообщили 3 июня в петербургском оперштабе, за последние сутки от ковида, как основной причины летального исхода, в городе скончались 11 пациентов (-1 к уровню предыдущих суток), а вылечились 334 человека (+11).

В коронавирусных стационарах находится на лечении 1034 человека (-32). За минувшие сутки были госпитализированы 97 пациентов с коронавирусом (-7), выписаны из больниц 90 выздоровевших (-24). В реанимации размещены 152 больных (+14), к аппаратам ИВЛ подключены 34 пациента (+1).

В Петербурге развернуто 1414 коек для пациентов с ковидом и пневмонией.

На домашнем лечении от COVID-19 находится 1589 человек, за сутки число амбулаторно больных сократилось на 92 человека.

Всего за время пандемии в Петербурге с марта 2020 года было подтверждено 1 530 387 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели 1 493 778 человек, скончались 33 869 человек.

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