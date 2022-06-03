Кишинёв, 3 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение выделить пакет финансовой помощи Молдавии в размере $159,24 млн. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба представительства международной финансовой организации в Кишиневе.

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«Эта бюджетная поддержка поможет правительству Молдовы смягчить воздействие войны на Украине на беженцев и домохозяйства, а также укрепить устойчивость и повысить конкурентоспособность, чтобы снизить уязвимость к будущим потрясениям», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в выделенном пакете $43 млн — это кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Также бюджетная поддержка включает в себя кредит на $107 млн, который выделяет Международная ассоциация развития. Трастовый фонд ВБ представит безвозмездно $9,24 млн.

Стоит отметить, что объём кредитов, взятый Молдавией у МВФ, составляет $796 млн. Дефицит бюджета республики на 2022 года запланирован в размере около $1 млрд.