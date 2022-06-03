* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 11:47 — REGNUM Фронт сопротивления Афганистана заявляет, что его силы атаковали контрольно-пропускной пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Высокопоставленный член Фронта сопротивления, не пожелавший назвать своё имя, сообщил газете «8 Собх», что нападение произошло в кишлаке Калалан уезда Кохистан Хеза Авай. Он подчеркнул, что в результате нападения двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и двое ранены.

Местные источники также подтвердили факт столкновений в этом районе, заявив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали несколько местных жителей и оставили их привязанными к стволам деревьев.

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергают все эти сообщения обвинения.