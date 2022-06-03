Донецк, 3 июня 2022, 11:30 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики в результате совместных действий с ВС России отразили попытку прорыва украинских боевиков в районе населенного пункта Новгородское, уничтожены до 20 боевиков. Об этом сообщает 3 июня Народная милиция ДНР.
Кроме того, мощным огневым воздействием подавлена огневая точка ВСУ в районе Торецка.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.