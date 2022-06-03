* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 3 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана заявил об экстренной передислокации более 30 подразделений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинцию Панджшер, Андараб в провинции Баглан и Варсадж провинции Тахар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

В заявлении добавлено, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили жестокие репрессии против мирных жителей в этом районе. Радикалы арестовывают, пытают и убивают людей, вынудив десятки семей покинуть свои дома.

Согласно информационному бюллетеню, в результате боёв в Панджшере за последние два месяца убито 38 бойцов Фронта сопротивления, десятки получили ранения.

Большое количество местных жителей Панджшера было задержано, подвергнуто пыткам и расстреляно. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили насилие и в Андарабе и расстреляли 17 мирных жителей, чтобы создать атмосферу страха и ужаса.

В заявлении говорится, что в провинции Бадахшан несколько мирных жителей были расстреляны по подозрению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления, а несколько бывших силовиков удерживаются талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фронт призвал международное сообщество и международные организации оказать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они прекратили эти «преступления», и расследовать эти случаи.