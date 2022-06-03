Краснодар, 3 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Ещё 26 жителей Краснодарского края попали в ковид-стационары, данные за сутки опубликованы 3 июня на сайте стопкоронавирус. рф. Это на 14 человек меньше, чем было госпитализировано накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также подтверждено заражение коронавирусом у 87 жителей край. Накануне, 2 июня, сообщалось о 101 новом заразившемся. По информации регионального оперативного штаба, в Краснодаре подтверждено 40 случаев заражения, ещё 11 заразившихся выявлено в Сочи, шесть случаев — в Новороссийске.

Всего в Краснодарском крае официально подтверждено 261 349 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до отметки 4598. Из общего числа выздоровели 249 794 человека, 77 пациентов выписаны за сутки. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали 10 930 жителей.

В ковид-стационарах остаётся 271 человек, семь пациентов находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ.