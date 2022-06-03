Енакиево, ДНР, 3 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Дорожные рабочие Ленинградской области на подшефной территории города Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) разворачивают свою работу — чистят, моют проезжую часть и проводят ямочный ремонт асфальтового покрытия, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации Ленобласти.

rostov-gorod.ru Дорожная техника

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ленобласть взяла шефство по восстановлению мирной жизни в городе Енакиево. В конце мая туда из Тосненского района Ленобласти было направлено порядка десяти единиц разнообразной техники: самосвалы, тракторы, универсальные дорожные машины, которые могут чистить дороги круглый год, тягач, грузовой фургон и специальный подметально-уборочный прицеп.

Колонна пришла в Енакиево в начале недели и принялась за работу. В настоящий момент дорожная техника Ленобласти чистит, моет, ведёт ямочный ремонт. В областной администрации отметили, что машины были подобраны так, чтобы могли работать и на обслуживании дорог, и на строительных работах, если потребуется.

«Слаженная работа точно и в срок, так я могу оценить наши действия на подшефной территории в Донецкой Народной Республике», — прокомментировала организацию помощи вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.

Напомним, что помимо дорожной техники из Ленобласти в Енакиево был направлен первый автопоезд с командой врачей узких специальностей и медицинским оборудованием. Сейчас они разворачивают работу в городе.

Читайте также: В ДНР заявили об обстреле ВСУ Енакиево из гаубиц натовского стандарта

Между тем, 2 июня стало известно, что Украинские боевики обстреляли Енакиево из натовских гаубиц М777 калибра 155 мм. Были ранены два мирных жителя.