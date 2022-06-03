Екатеринбург, 3 июня 2022, 11:09 — REGNUM В Екатеринбурге утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла 2 июля на озере Малый Исток, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Группа подростков отдыхала на озере. Один из них после очередного прыжка не выплыл на поверхность водоёма. Вызванные на место спасатели приступили к поиску ребёнка. Им потребовалось два часа, чтобы обнаружить и поднять на берег тело подростка. Спасти екатеринбуржца было уже невозможно.
Сотрудники МЧС напоминают о необходимости купания только на предназначенных для этого пляжах. В таких местах организовано дежурство спасателей и есть необходимое оборудование для оказания первой медицинской помощи.