Брянские лаборатории проверили свыше 1,9 млн тестов на COVID-19
Брянск, 3 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Брянской области с начала пандемии выполнено 1 901 812 исследований на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в региональном оперативном штабе. Подтверждено 161 953 случая заболевания COVID-19.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспресс-тест на коронавирус
Выздоровели после лечения 157 722 человека, из них 27 — выписаны за последние сутки. Зарегистрирован один новый летальный исход, всего от осложнений скончались 4 028 ковид-пациентов.
За минувшие сутки ни один житель области не поступил в ковид-госпитали.