Брянск, 3 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Брянской области с начала пандемии выполнено 1 901 812 исследований на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в региональном оперативном штабе. Подтверждено 161 953 случая заболевания COVID-19.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Выздоровели после лечения 157 722 человека, из них 27 — выписаны за последние сутки. Зарегистрирован один новый летальный исход, всего от осложнений скончались 4 028 ковид-пациентов.

За минувшие сутки ни один житель области не поступил в ковид-госпитали.