Донецк, , 10:31 — REGNUM Повреждения при обстреле со стороны украинских вооруженных формирований получил резервуар Петровского водоузла в Донецке. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Поступила информация о повреждениях резервуара Петровского водоузла в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) Петровского района Донецка по адресу: ул. Магдебургская, 1 «е», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов написал, что украинская власть получила предупреждение о том, каким будет ответ на попытки применить американское оружие на территории России.