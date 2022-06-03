Москва, , 10:29 — REGNUM США справятся с надвигающимся экономическим ураганом гораздо успешнее, чем Европейский союз, у которого «всё очень грустно». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание главы финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймона, который предупредил о приближающемся «экономическом урагане».

Кризис Publicdomainpictures.net

«Возросшие издержки и бизнеса, и домохозяйств из-за роста сырья и продовольствия на мировых рынках (вызванных санкциями против России), сбои в логистике из-за ковида, недавнее повышение ставки — все это не могло не привести к «экономическому урагану» в США, — сказал Пальченко. — Впрочем, Америка, крупнейший в мире производитель и углеводородов и продовольствия и оружия, переживет этот ураган легче, чем ЕС, у которого всё очень грустно. Теперь ЕС покупает нефть, газ, продукты питания гораздо дороже, чем раньше. Ему надо содержать несколько миллионов беженцев с Украины, а грядущий продовольственный кризис добавит ещё. Вместе с дорогим газом Европе нужно купить у США очень-очень много оружия, чтобы создать новые армии и довооружить старые. Плюс ухудшающаяся конкурентоспособность европейских товаров из-за высокой себестоимости. Плюс грядущие беды на долговых рынках. Плюс инвесторы, которые предпочтут Европе Азию и Америку. Так что Европу ждёт действительно ураган, намного больший, чем в Америке».

По словам Пальченко, единственный способ снизить его последствия — это каким-то образом сделать европейский рынок более закрытым для товаров из ЮВА.

«Для российской же экономики худшее случится тогда, когда закончатся складские запасы «санкционки». Это преодолимо. По аналогии с «белорусским лососем» и «белорусскими креветками» нас ожидают «казахстанские полупроводники» и прочие запчасти, и не только «из Казахстана». Но разрыв в поставках все-таки есть и будет, и его нельзя недооценивать, — сказал Пальченко. — Свою нефть мы всегда продадим, а отказ европейцев от газа маловероятен. Лучшее, что может сделать правительство России, — это направить государственные расходы на быстрое импортозамещение и быстрое наращивание экспорта. Также очень важно «прорубить» новые окна в направлении Китая, Индии и Ирана».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что могло стать причиной тревожных прогнозов, которые сделал Джейми Даймон.

Читайте ранее в этом сюжете: Время дешевых денег заканчивается: об «урагане» в экономике