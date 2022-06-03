Брянск, , 10:25 — REGNUM В места лишения свободы отправлен 58-летний житель Новозыбкова Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе региональной прокуратуры. Интернет-мошенник обманул 35 человек из восьми регионов России.

Гаражи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Злоумышленник в Сети размещал объявления о продаже металлических гаражей и автомобилей. С покупателями он заключал фиктивные договоры, при этом указывал в документах паспортные данные и банковские карты посторонних лиц. После получения денег продавец переставал выходить на связь. В общей сложности от действий мошенника пострадало 35 жителей Брянской, Орловской, Смоленской, Московской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Ущерб гражданам превысил миллион рублей.

Выгоничский районный суд отправил преступника на три года 10 месяцев в колонию общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.