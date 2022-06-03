Москва, 3 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» по бронетехнике и укрепленных позиций ВСУ.

Дарья Драй ИА REGNUM Самоходные установки «Мста-С»

«Расчетами 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» огонь ведется на дальностях до 30 км. Для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео, на кадрах которого показано поражение военных объектов Украины российскими гаубицами «Мста-Б».

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