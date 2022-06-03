Сан-Себастьян, Испания, 3 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Член баскской террористической организации ЭТА Хабьер Атристейн задержан в Сан-Себастьяне на следующий день после того, как Верховный суд отказался пересмотреть его 17-летний тюремный приговор после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), счёвшего, что право мужчины на справедливый суд было нарушено. Об этом пишет агентство EFE.

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Атристейн, который был освобожден из тюрьмы 17 февраля после того, как ЕСПЧ осудил Испанию за то, что она не позволила ему выбрать адвоката, был возвращен в тюрьму Мартутене в Сан-Себастьяне.

Террорист был задержан испанскими правоохранительными органами в 2010 году.