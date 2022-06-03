Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростовской области лейкоз крупного рогатого скота наносит серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству, связанный с затратами на убой и пастеризацию молока. Зачастую личные подсобные хозяйства несут невосполнимые потери. Пути решения проблемы обсудили депутаты и эксперты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Ростовской области.

Коровы Александр Погожев © ИА REGNUM

В частности, изменить ситуацию помогло бы расширение государственной поддержки. По мнению экспертов, важно увеличить существующие компенсационные меры поддержки животноводов, тогда как сегодня компенсация при забое заражённой коровы составляет 15 тыс. рублей.

«Нам нужно проработать этот вопрос, чтобы граждане с использованием поддержки могли обновлять поголовье. Коровы были, есть и должны быть у населения в сельской местности. И не просто коровы, а высокопродуктивные, чтобы человек, который держит крупный рогатый скот, мог пополнять свой семейный бюджет», — считает заместитель спикера донского парламента — председатель комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко («Единая Россия»).

Лейкозное поголовье на Дону составляет около 15 тыс. особей, однако многие животноводы не хотят избавляться от заражённого стада. Однако заболевание представляет угрозу.