Каракас, , 09:33 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение венесуэльским вооруженным силам начать спецоперацию против бандитских формирований, расположившихся на востоке страны. Об этом он заявил в ходе подведения итогов операции по борьбе с преступностью «Боливарианский щит — 2022».

Армия Венесуэлы Министерство обороны Российской Федерации

«Сегодня, 2 июня, я приказываю начать специальные военные операции на востоке страны, чтобы защитить берега и территорию штатов Ансоатеги, Сукре, Монагас и Дельта-Амакуро», — сказал Мадуро, выступление которого транслировалось в эфире Venezolana de Televisión.

По его словам, специальная операция по своей сути будет схожа «с тем, что было реализовано в штатах Апуре, Сулия, Тачира и Фалькон».

Мадуро подчеркнул, что вооружённым силам необходимо «избавиться от военизированных и террористических группировок наркоторговцев из Колумбии».