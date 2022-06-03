София, 3 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Депутат от болгарской коалиционной партии «Продолжаем перемены» Ицо Хазарта оштрафован за неприличный жест, который он продемонстрировал в ходе пленарного заседания Народного собрания (парламента) Болгарии. Об этом 3 июня сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, инцидент произошел в ходе выступления вице-премьера Калины Константиновой, которая делала доклад о реализации программы размещения украинских переселенцев в Болгарии.

Критикующие Константинову нардепы оппозиционной партии «ГЕРБ» («Граждане за европейское развитие Болгарии) развернули плакаты с требованием отставки чиновницы, на фоне которых Хазарт сфотографировался, показав непристойный жест.

В итоге Хазарту был официально вынесен выговор. Депутат также отстранен от участия в заседаниях на неделю.