Астана, 3 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Следователи Генеральной прокуратуры Казахстана в ходе проверки, как проходит подготовка к референдуму по поправкам в конституции, нарушений не выявили. Об этом 3 июня сообщил на заседании Центральной комиссии референдума заместитель генпрокурора Булат Дембаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Все мероприятия по его подготовке проходят в соответствии с требованиями конституционного закона о республиканском референдуме. Каких-либо нарушений, в том числе при проведении агитации, не выявлено», — сказал он.

Дембаев добавил, что сотрудники Генпрокуратуры также принимают меры для обеспечения законности проведения референдума.

Напомним, референдум по поправкам в конституцию Казахстана назначен на 5 июня. Гражданам предложат проголосовать по реформам, предусматривающим сокращение полномочий президента, а также окончательного лишения привилегий первого главу республики Нурсултана Назарбаева.