Ереван, 3 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Первый прямой пассажирский авиарейс из Алма-Аты в Ереван совершил 2 июня самолёт казахстанской авиакомпании FlyArystan. Об этом сообщает агентство Armenpress.

Yarregion.ru Самолет

По данным здания, в Армению прибыли журналисты и блогеры, для которых в течение четырёх дней проведут тур по местным достопримечательностям. После прилёта самолёта прошла торжественная церемония открытия нового маршрута с участием официальных лиц.

«Открытие этого рейса имеет большое значение для нашего многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также для развития туризма», — сказал посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета начинается от 46 драмов (около $100). Также планируется организовать авиамаршрут Нур-Султан — Ереван.