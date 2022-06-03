Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Серьезную угрозу для США представляет из себя новое российское оружие. Об этом 2 июня заявил американский генерал, глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооруженных сил (ВС) США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк в ходе своего выступления перед конгрессом страны, его слова приводит газета Washington Times.

Пуск ракеты «Кинжал» Цитата из видео на tvzvezda.ru

Как отметил Ванхерк, соперничающие с Вашингтоном страны, и в том числе Россия и Китай, ускоренно развертывают оружие, которое «угрожает США», при этом РФ, по мнению генерала, является якобы «главной военной угрозой» для американской территории.

Также он указал, что ранее в ВС РФ были приняты на вооружение гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности (возможно, имеются ввиду межконтинентальные ракеты ред.). Кроме того, по словам генерала, у него вызывают обеспокоенность крылатые ракеты большой дальности, способные «поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России».

При этом Ванхерк уточнил, что также для США, как он считает, является угрозой развертывание Россией подводных лодок класса «Ясень» и добавил, что в результате всего этого USNORTHCOM и NORAD оказались «перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории».

«Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать», — посетовал американский генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявил, что достижения компромиссов России с США на различных площадках после 24 февраля свелись к минимуму.