Бамако, 3 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате обстрела автомобиля с сотрудниками Красного Креста на западе Мали, сообщило агентство Reuters со ссылкой на малийское и нидерландское отделения организации.

Toby Bradbury Красный крест

Транспортное средство было атаковано боевиками, которые двигались на мотоциклах. Инцидент произошел рядом с городом Каес. Еще два сотрудника Красного Креста, которые находились в атакованной машине, выжили.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня группа боевиков совершила нападение на военную колонну миротворцев ООН в Мали, в результате чего погиб один военнослужащий и еще трое получили ранения.