Тегеран, 3 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. 2 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о готовности Тегерана направить в Кению медицинскую гуманитарную помощь против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Министр иностранных дел сделал это заявление во время телефонного разговора со своим кенийским коллегой Райчеллом Омамо. В ходе беседы главы МИД обсудили двусторонние отношения, а также международные вопросы.

Амир Абдоллахиан подчеркнул важность отношений с африканскими странами, в частности с Кенией, и призвал к дальнейшему сотрудничеству в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм и пиратство.

Он также сообщил, что между двумя странами существует хороший потенциал для расширения отношений в сферах торговли и частного сектора.

Министр иностранных дел Кении, со своей стороны, сослался на стратегическое положение Ирана в регионе и выразил надежду, что проведение предстоящего заседания совместной комиссии приведет к дальнейшему укреплению двусторонних связей.