Тегеран, , 07:36 — REGNUM 2 июня заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани заявил, что Исламская Республика и Норвегия должны приложить усилия для укрепления политической решимости двух стран в целяхдальнейшего продвижения двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Багери Кани, находящийся с визитом в Осло, сделал это заявление на встрече с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хютфельдт.

Он отметил, что выгоды от развития тесных отношений между двумя странами в разгар глобального продовольственного и энергетического кризисов выйдут за рамки интересов Ирана и Норвегии и принесут пользу всей Европе.

Расширение сотрудничества Ирана и Норвегии в целях содействия решению проблем афганских беженцев и начало эффективной борьбы с коренными причинами отсутствия безопасности в Афганистане находились среди других вопросов, обсуждавшихся обеими сторонами.