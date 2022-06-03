Пекин, 3 июня, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Пути оказания финансовой поддержки России, не нарушая при этом санкции стран Запада, поручил найти лидер КНР Си Цзиньпин. Об этом 3 июня сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Уточняется, что Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способы финансово помочь России, не нарушая западных санкций. Одновременно утверждается, что Россия, как минимум в двух случаях оказывала давление на Китай, добиваясь от Пекина принятия мер экономической поддержки и призывая действовать в духе совместного заявления президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о «не имеющей границ» дружбе между государствами.

В свою очередь Китай хочет поддержать Россию финансово, а также изыскать возможности для содействия в дипломатической и военной сферах, не нарушая при этом западных санкций. Из-за сложности достижения противоречащих друг другу целей, Китай оказался в затруднительном положении. Источник издания, знакомый с ходом консультаций между Москвой и Пекином, назвал их «напряжёнными».

Также указывается, что пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй пояснил The Washington Post, что дело не в попытках обойти санкционные меры Запада, а в том, что ограничения отрицательно сказались на «нормальном экономическом и торговом обмене» между Москвой и Пекином. Более того, по словам Лю Пенъюя, проигравшими в истории с санкциями оказались все стороны, рестрикции лишь ухудшили и без того осложнившуюся после пандемии ситуацию в мировой экономике.