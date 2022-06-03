Урумчи, Китай, 3 июня, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая добавил 263 000 новых рабочих мест в городах за первые пять месяцев этого года, выполнив более 57% годового целевого показателя в 460 000 новых рабочих мест, сообщили местные власти, передает 2 июня агентство Синьхуа.

reurinkjan Уйгуры, погонщики верблюдов в Синьцзяне

Данные показали, что уровень безработицы в регионе неуклонно снижается: в городских районах зарегистрировано 133 800 безработных, что на 13,62% меньше, чем в прошлом году. Согласно данным пресс-конференции, состоявшейся 31 мая, уровень безработицы в городах снизился до 4,9% в мае с 5% в марте.

Уделяя особое внимание проблеме безработицы, регион поощряет представителей всех этнических групп в городских и сельских районах к поиску работы и открытию собственного бизнеса по нескольким каналам и в различных формах, сказал заместитель директора регионального центра государственной службы занятости Шэнь Пинцзян.

Из-за экономического спада и проблем, связанных с COVID-19, в регионе был принят ряд мер по стабилизации и расширению занятости. В результате спрос на работников со стороны предприятий выше, чем в предыдущие годы, сказал Шень.