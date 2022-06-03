Ланьчжоу, Китай, 3 июня, 2022, 04:52 — ИА Регнум. В столице провинции Ганьсу городе Ланьчжоу на северо-западе Китая в 2021 году был зафиксирован сводный индекс качества воздуха на уровне 4,75 пункта, что является лучшим показателем с момента внедрения новых критериев оценки в 2013 году, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

@HorvanRafaat Пыльная буря-min

Сводный индекс качества воздуха представляет собой комплексный анализ шести загрязняющих веществ: чем выше число, тем серьезнее загрязнение. Качество воздуха в Ланьчжоу улучшается, при этом индекс снизился с 6,66 пункта в 2013 году до 4,75 пункта в 2021 году, по словам заместителя директора городского бюро экологии и охраны окружающей среды У Вэйхуна.

Наличие песчаной пыли — одна из причин, по которой качество воздуха в Ланьчжоу не соответствует стандарту. В 2021 году Ланьчжоу подвергался воздействию песка и пыли в течение 44 дней. По словам У, город предпринял усилия по сокращению сжигания угля, использованию потенциала сокращения выбросов из промышленных источников и усилению борьбы с загрязнением пылью.

Из-за загрязнения воздуха Ланьчжоу когда-то пользовался дурной славой. С 2013 года город прилагает постоянные усилия по борьбе с загрязнением воздуха и получил награду за преобразующие шаги в 2015 году на Всемирной конференции по климату, проходившей в Париже.