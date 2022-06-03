Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Бывший депутат парламента Грузии Звиад Квачантирадзе опубликовал на своей странице в соцсети заявление семьи погибшего заместителя мэра Тбилиси Ильи Элошвили, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Илья Элошвили Tbilisi.gov.ge

«…Вдвойне большой болью для нас является распространённая в социальных сетях версия о самоубийстве, которую семья категорически исключает, поскольку не было никаких предпосылок или каких-либо признаков того, что Илья находился в глубоком депрессивном состоянии… Мы считаем недопустимым обнародовать заявление о самоубийстве, сделанное высокопоставленным полицейским чиновником через пару часов после трагедии, что дало толчок распространению этой версии и сотен слухов… мы призываем всех прекратить публичные разговоры о самоубийстве и любых других версиях в социальных сетях или на телеканалах до завершения текущего расследования и официального заключения экспертизы», — говорится в заявлении.

Напомним, что 1 июня тело Элошвили с огнестрельными ранениями было найдено в его собственном доме в Тбилиси.