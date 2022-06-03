Сеул, 3 июня, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Южнокорейские власти намерены отменить обязательный карантин для приезжих, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава правительства Южной Кореи Хан Док Су в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«До сих пор непривитые лица при прибытии из-за границы проходили семидневный карантин, с 8 июня этой обязанности больше не будет вне зависимости от статуса вакцинации», — заявил он.

Премьер-министр отметил, что требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на выявление COVID-19 остается обязательным. Ранее в Южной Корее уже отменили обязательный карантин для привитых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Эксперты полагают, что в марте 2022 года был пройдет пик новой волны COVID-19.