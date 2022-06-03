Пекин, 3 июня, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Власти заявили, что Китай вдвое снизит налог на покупку легковых автомобилей и ослабит ограничения, чтобы стимулировать продажи автомобилей и поддержать потребление, сообщает агентство Синьхуа.

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Страна сократит налог на покупку вдвое для легковых автомобилей стоимостью менее 300 000 юаней (около $45 040) с объемом двигателя менее двух литров, приобретенных в период с 1 июня по 31 декабря этого года, говорится в уведомлении, совместно опубликованном Министерством финансов и Государственной налоговой администрацией Китая.

Этот шаг соответствует циркуляру Госсовета КНР, касающемуся пакета подробных политических мер по стабилизации экономики. В нем содержался призыв к усилиям, включая снижение налогов, по стимулированию потребления, особенно покупок дорогостоящих товаров.

Отметив, что увеличение продаж автомобилей имеет большое значение для восстановления потребления и автомобильной промышленности, замминистра коммерции Шэн Цюйпин заявил, что страна будет и дальше продвигать электромобили, особенно в сельской местности. В циркуляре также содержался призыв к населенным пунктам с ограничениями на покупку автомобилей повысить ограничение на номерные знаки и упростить требования к соответствующим требованиям покупателям.

Такие мегаполисы, как Шанхай и Шэньчжэнь, увеличили количество номерных знаков. Провинциальные регионы, такие как Цзилинь и Чунцин, ввели такие меры, как субсидирование покупки новых автомобилей и облегчение въезда в городские районы для пикапов, сказал Шэн.

Шэн считает, что с внедрением недавних и предстоящих мер политики продажи автомобилей вскоре увеличатся, что будет способствовать восстановлению экономики. На долю продаж автомобилей в Китае приходится около 10% розничных продаж в целом.