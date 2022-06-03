Оттава, 3 июня, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Коренные народы Канады начнут получать компенсации за экспроприацию их земель прошлыми канадскими правительствами, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе визита в провинцию Альберта.

Alex Indigo Флаг Канады

Он отметил, что власти государства и проживающий в южной части региона народ сиксика заключили «историческое соглашение» об урегулировании претензий на сумму в 1,3 млрд канадских долларов ($1,03 млрд).

По словам Трюдо, это первый подобный договор, но на выплаты в будущем могут рассчитывать и другие коренные народы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года коренные жители Канады и бывшие ученики школы в городе Камлупс призвали канадские власти провести официальное расследование, проверяя каждую школу-интернат, после того как на территории бывшего пансионата были обнаружены останки более 200 детей.