Москва, 3 июня, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Желания начать ядерную войну нет ни у кого, однако ошибочно утверждать, что она невозможна. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 июня в интервью телеканалу Al Jazeera.

geralt Ядерный взрыв

Он напомнил, что ядерное оружие уже применялось в истории человечества.

«Понимаете, когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, — всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества. Вот об этом тоже никто не должен забывать. Естественно и то, что никто не хочет ядерной войны», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза отметил, что необходимо предпринимать все усилия, чтобы не допустить такого конфликта. По мнению Медведева, требуется, «чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале о том, что у конфликта, который происходит на Украине, всегда имеется риск перехода в полноценную ядерную войну.

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