Милан, Италия, 2 июня, 2022, 23:12 — ИА Регнум. 34-летний итальянский центральный защитник Андреа Раноккья в ближайшее летнее трансферное окно покинет миланский «Интер» и перейдет в «Монцу». Об этом 2 июня сообщило издание Sky Sports.

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Андреа Раноккья перейдет в «Монцу» на правах свободного агента, так как соглашение футболиста с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня.

Андреа Раноккья выступает за «Интер» с 1 января 2011 года после перехода из «Дженоа» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

В прошедшем сезоне Андреа Раноккья принял участие в десяти матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.