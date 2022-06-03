3 июня 2022 | Время чтения 8 мин

Крупный бизнес, производящий важнейшие жизненные блага, нанимающий тысячи и миллионы сотрудников – можно ли представить себе позицию более ответственную и более рискованную? Пандемия однозначно ответила на этот вопрос. Корпорации не только вышли сухими из воды, но и обогатились, в то время как государства погружались в долги, а граждане оказывались под угрозой крайнего голода.

Дмитрий Буянов, , 10:26 — REGNUM Ставшее сверхпопулярным супергеройское кино упорно учит зрителей: с большой силой приходит и большая ответственность. Сложно понять, как это относится к среднестатистическому гражданину. Другое дело — титаны бизнеса, руководящие миллионами работников и обеспечивающие важнейшие жизненные блага. Подобно супергероям, это подозреваемые народом одиночки, использующие непонятно откуда взявшуюся у них силу для защиты общества. Да, иногда им приходится переступать закон или требовать от подчинённых более интенсивной работы — но всё ради человечества. Благотворительность, борьба с дискриминацией, забота об экологии…

Каспар Мембергер Старший. Потоп. 1588

Парадокс крупного капитала в том, что, несмотря на его связанность и зависимость от многих людей, сфер жизни, государства — в общем, на его центральное положение в экономике и вытекающий отсюда повышенный риск и ответственность, он зачастую оказывается единственным вышедшим сухим из воды. Хуже того: беды корпораций чудесным образом перекладываются на потребителей или избирателей (как в кризис 2008 года), а вот беды общества становятся для корпораций лишь удобной возможностью для обогащения.

Как объявил миллиардер Джефф Безос после своего туристического полёта в космос в июне 2021 года: «Я хочу поблагодарить каждого сотрудника и клиента Amazon, ведь вы, ребята, заплатили за всё это». И правда, с начала пандемии (по сравнению с 2019 годом) прибыль Amazon выросла более чем в три раза. Люди, лишённые возможности выйти из дома, обратились к интернет-торговле — а значит, и к занявшим эту область монополиям, как мы видим, исправно получающим свой процент. Иными словами, противоречие между частным присвоением и общественным характером труда в действии. Неудобный вывод: капиталу выгодно играть против общества.

И снова парадокс: экономика в целом уже в 2020 году оказалась на грани катастрофы. Объём государственной помощи, по некоторым оценкам, суммарно достиг триллионов долларов. Но по последним данным Forbes, с того же 2020 года появилось 573 новых миллиардера (всего 2668, рост на 27%)! Их суммарное богатство же выросло на 42%, до 12,7 триллиона долларов. По подсчётам экономистов Всемирного банка Каролины Санчез-Парамо, Рут Хилл и других, ко второй половине 2021 года доходы 40% самых бедных оказались на 6,7% ниже предпандемийных прогнозов, а для 40% самых богатых — лишь на 2,8% ниже. Более состоятельные и восстановились от урона гораздо быстрее. Тот же Всемирный банк рапортует, что за два года значительно возросла экономическая пропасть между богатыми и бедными странами. Отчасти это объясняется ростом стоимости недвижимости и иной собственности (из-за вбрасывания государственных денег, инфляции и перебоев в производстве), но далеко не только им.

Каспер Желеховский. Неумолимый кредитор. Сцена из галицийской жизни. 1890

Выиграли от кризиса не только фармацевтические компании, но также корпорации из сферы информационных технологий, энергетики и, в первую очередь, продовольствия. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в 2021 году зафиксировала, что цены на продукты питания выросли в среднем на 33,6%, а скачок цен в марте 2022 года стал максимальным с начала наблюдений (1990 год) — так что жалобы на взлетающие ценники в супермаркете не ограничиваются Россией. Впрочем, Росстат отчитывается о росте цен в 2021 году лишь на 10,6%.

В мировом масштабе это означает не просто падение уровня жизни, а катастрофу. В развивающихся странах для значительной части домохозяйств продовольствие составляет более 60% расходов (в России, по расчётам Росстата, в среднем по всему населению — 38%; у бедных, очевидно, показатель выше). Как показывали экономисты Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло, для третьего мира характерны проблемы с накоплением денег даже на телевизор, тем более — на образование или медицину. Малейшие личные проблемы вынуждают людей залезать в долги и голодать. И действительно, уже в 2020 году FAO отметила, что число недоедающих людей в Африке и Азии начало резко расти (где-то с 2008 года оно сокращалось) и достигло почти 800 млн. Сейчас Восточная Африка столкнулась с затянувшейся засухой, и благотворительные организации бьют тревогу об угрозе крайнего голода для десятков миллионов человек.

На фоне этого крупнейшие корпорации получили невиданные доходы. В отчётах Oxfam приводится пример Cargill (штаб-квартира в США), являющейся одной из четырех крупнейших продовольственных компаний, обеспечивающих более 70% мирового оборота. Состояние её владельцев в 2020—2021 годах увеличилось на 65% (до 42,9 миллиарда долларов), прибыль самой компании побила исторический рекорд. Их конкуренты, торговый дом Louis Dreyfus Co., отчитались о росте выручки в 2021 году на 82%. Для сравнения, по данным Росстата, прибыль предприятий в сфере «торговли оптовой и розничной» за первую половину 2021 года выросла в 2,4 раза; здесь, равно как в сельском хозяйстве, оказалась наибольшая доля прибыльных организаций. Если цены на еду растут по чисто объективным причинам — странно, что её производители и торговцы одновременно получают сверхдоходы. Впрочем, всё это меркнет на фоне IT-гигантов — Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet — прибыль которых в 2019 году составила 131 млрд долларов, а в 2021 году — уже 271 млрд!

То, что фармацевтические корпорации «словили куш», очевидно. Однако отчёт Oxfam по итогам 2021 года акцентирует ряд нетривиальных моментов. Во-первых, компании типа Pfizer или Moderna назначают для государств цену на вакцины в 24 раза выше, чем стоят дженерики, производимые в третьем мире. Впрочем, корпорации (особенно отличился Pfizer) ведут активную войну с производимыми на стороне аналогами, одновременно публично заявляя, что в развивающихся странах всё равно нет достаточно хороших специалистов и лабораторий (эксперты «Врачей без границ» обнаружили более 100 компаний и предприятий, способных наладить производство вакцины). Поэтому во многих странах поднялся вопрос об отмене интеллектуальной собственности на вакцины (то есть о разрешении копировать готовые), но, например, в ЮАР подобная кампания была остановлена под давлением представителей Pfizer и Johnson & Johnson.

Джей Леонард. Доктор для бедных. XIX век

В результате, как сообщает Oxfam, к марту 2022 года в странах, относящихся по критериям Всемирного банка к богатым, оказалось вакцинировано 73% населения, а в бедных — порядка 13%! Ряд исследователей, в том числе работающие в Африке Центры по предотвращению и контролю за заболеваниями (Africa CDC), отвергают предположение, что низкий процент связан с отсутствием интереса. В ответ на запросы третьего мира страны G7 пообещали выслать 1,8 млрд вакцин, но к январю 2022 года выслано было чуть меньше половины. При этом агентства, занимающиеся их доставкой (COVAX, упомянутые CDC, ЮНИСЕФ и пр.), жалуются, что им выдаются препараты с истекающем сроком годности и без необходимого дополнительного оборудования. Аналитики из британской Airfinity прогнозировали, что с января по март 2022 года 241 млн вакцин, хранящихся в странах G7, попросту испортятся и будут выброшены.

Мы подходим к опасной точке: с «победой над пандемией» в более-менее развитых странах эта тема выпадет из информационного поля. Вполне вероятно, что третий мир бросят в этой (подаваемой чуть ли не как общечеловеческая) проблеме — пусть разбираются как хотят (но только не крадут интеллектуальную собственность!).

Наконец, не стоит думать, будто бедные государства наплевали на нужды своих граждан и экономики. Oxfam отмечает, что задолженность развивающихся стран в среднем выросла на 17% от ВВП, а ежегодная плата по набранным бедными странами долгам в 2022 году составит 43 млрд долларов (что в 1,7 раза больше, чем их суммарные траты на социалку), и это уже вынуждает их сокращать бюджеты. Как обычно, МВФ предлагает «помощь», но 87% из выданных им под борьбу с пандемией кредитов давались под условие принятия мер жёсткой экономии (исторически приводивших к затяжным кризисам, нищете и неравенству). По мнению экспертов Международной организации труда, проблемы с медициной, недостаток вакцин вкупе с долгами и режимом экономии обеспечит небогатым странам долговременную низкую загруженность рабочей силы, а потому и экономическую стагнацию.

Кажется странным вводить экстренные повышенные налоги на бизнес в период «мирового бедствия», однако, как мы видим, не все фирмы и сектора нуждаются в спасении. Совсем наоборот. В отчётах Oxfam упоминается постановление, введённое в Италии на ограниченный срок: энергетические компании, получившие сверхприбыль (в абсолютном или относительном выражении), платят с неё налоги по прогрессивной шкале.

В любом случае пандемия подтвердила, что капиталистический мир остаётся расколотым даже в момент активно продвигаемой политиками и СМИ «катастрофы». Да, многие понесли ущерб; но те немногие, что и раньше наслаждались богатством и властью, лишь выиграли. Было бы ошибкой считать, будто «все пострадали», и следует просто затянуть пояса и терпеть. То же касается и международных отношений: конечно, время покажет, но пока что «слабых» бросили на произвол судьбы, и мало кто в «цивилизованном» мире это заметил. Учитывая, что мы имеем дело с мутирующим вирусом, с лёгкостью пересекающим границы — самонадеянность максимальная, если не преступная. Тревожный звоночек для тех, кто верит в экологическую угрозу как фактор всечеловеческого объединения. В остальном же, капитал веками оправдывался «тяжёлыми временами», «работой в ноль» (а то и «в убыток») и т.п. Доверяй, да проверяй.