Белград, , 22:02 — REGNUM Сегодня, 2 июня, в Белграде на стадионе «Црвена Звезда» состоится матч национальных сборных Сербии и Норвегии. Встреча пройдет в рамках первого тура Лиги Наций УЕФА и начнется в 21:45 по московскому времени.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Стартовые составы команд:

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Милош Велькович, Неманья Гудель, Душан Тадич, Саша Лукич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Дарко Лазович, Александар Митрович.

Норвегия: Эрьян Нюланд, Лео Эстигор, Стефан Страндберг, Биргер Мелинг, Маркус Педерсен, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Фредерик Аурснес, Эрлинг Холанд, Мохамед Эльюнусси, Джошуа Кинг.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Эрлинг Холанд принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 22-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами.