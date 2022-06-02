Москва, 2 июня, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Ситуацию на Украине обсудили 2 июня на встрече в Москве заместитель российского министра обороны Александр Фомин и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны России Александр Фомин

Фомин в ходе встречи отметил, что в Москве успешно функционирует механизм взаимодействия между Министерством обороны РФ и Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН.

Так, на регулярной основе осуществляется обмен информацией по гуманитарным вопросам, обеспечивается безопасность конвоев международных организаций. Успешно решена задача по эвакуации гражданского населения с завода «Азовсталь» в Мариуполе (ДНР).

Участники переговоров обсудили вопрос вывоза зерна с Украины. Фомин при этом подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Чёрном море. С марта открыт гуманитарный коридор, по которому из портов Украины могут выходить суда. ВС РФ готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод.

Также российская сторона обратила внимание Гриффитсом на то, что Киев отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров. Со своей стороны Москва не намерена пользоваться ситуацией для решения задач специальной военной операции.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что продовольственный кризис связан в первую очередь с санкциями США и Запада, нарушившими логистические цепочки, в том числе ограничениями на экспорт зерна из России — одного из главных его поставщиков.