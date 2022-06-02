Москва, , 21:27 — REGNUM Стали известны имена актёров, которые сыграют в сериале «Детективное агентство Мухича», являющимся спин-оффом «Полицейского с Рублёвки». Об этом сообщил портал «Центральная служба новостей» 2 июня.

Роман Попов Кадр из интервью на телевидении

Так, главные роли в проекте исполнят актёры Роман Попов и Соня Каштанова, которые ранее также снимались в «Полицейском с Рублёвки». Сюжет же сериала будет построен вокруг личности полицейского Игоря Мухича, решившего открыть детективное агентство для обслуживания богатых клиентов.

Напомним, что премьера сериала «Детективное агентство Мухича» намечена на 20 июня 2022 года. Режиссёром проекта стал Илья Куликов («Полицейский с Рублёвки»).

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