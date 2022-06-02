Нижний Новгород, 2 июня, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде установленные на выделенных дорожных полосах комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения задействуют уже в текущем месяце. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем сегодня, 2 июня.

Rostgrupp.ru Дорожные камеры

Отмечается, что в настоящее время спецполосы движения общественного транспорта имеются на четырёх городских магистралях — на проспекте Гагарина, на Московском шоссе, на улице Советской и на Окском съезде.

Также стало известно о том, что проезд по выделенным полосам разрешен не только для автобусов, троллейбусов и маршруток, но также для такси и школьных автобусов. Это позволит уменьшить время, которое они проводят в пробках.

Личному же транспорту на «выделенки» выезжать запрещено — за такое нарушение водителям грозят штрафы в размере 1 500 рублей. фиксировать эти нарушения как раз будут новые автоматические камеры.