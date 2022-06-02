Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Американская актриса Эмбер Хёрд намерна обжаловать вердикт присяжных, решивших, что она оклеветала своего бывшего мужа Джонни Деппа и должна выплатить компенсацию, сообщает 2 июня Reuters со ссылкой на адвоката.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд GabboT

В ходе шестинедельного судебного процесса рассматривались взаимные иски актеров. Депп и Херд обвиняли друг друга в клевете. При этом Депп потребовал от бывшей жены выплатить ему $50 млн за то, что она обвинила его в насилии, а Херд в ответ потребовала $100 млн. В результате актрису обязали выплатить компенсацию в размере $15 млн, а Деппа в $2 млн.

Один из адвокатов Херд заявила в эфире NBC, что команда Деппа «отбросила огромное количество доказательств», которые ранее рассматривались в суде в Великобритании, который в свое время Депп проиграл.

«Ее здесь демонизировали. В этом суде были разрешены такие вещи, которые не должны были быть разрешены, и это привело присяжных в замешательство», — добавила адвокат актрисы.

Ранее юристы высказали мнение, что проигрыш Эмбер Хёрд в суде против Джонни Деппа по делу о клевете будет иметь негативные последствия для её карьеры.

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