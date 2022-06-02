Москва, 2 июня 2022, 20:18 — REGNUM Россия готова предоставить безопасный морской коридор для пропуска судов с украинским зерном, заявил 2 июня постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Василий Небензя
Василий Небензя
Un.org

Одним из условий этого должно быть устранение морских мин, выставленных украинской стороной возле своих портов, отметил российский дипломат.

То же самое должно быть произведено в прибрежной акватории Чёрного моря, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности участвовать в разминировании украинских морских портов заявила Турция.