Москва, 2 июня, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Американская IT-компания Hewlett Packard Enterprise (HP) заявила о сворачивании бизнеса в России и Белоруссии. Соответствующая информация опубликована на сайте HP.

digitaltrends.com HP Inc

«После приостановки поставок и продаж в России и Беларуси в конце февраля компания внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси», — говорится в сообщении. «Мы планомерно сворачиваем наш оставшийся бизнес в этих странах. Мы стремимся к прозрачному общению с пострадавшими членами нашей команды, клиентами и партнёрами», — добавили в компании.

Ранее о приостановке деятельности в России сообщила компания-производитель компьютерной техники и электроники Acer. В качестве причины ухода с рынка было указано ведение спецоперации на Украине.