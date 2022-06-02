Москва, 2 июня, 2022, 20:03 — ИА Регнум. 27-летний бразильский нападающий «Спартака» Педро Роша, выступающий в текущем сезоне за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, может вернуться в московский клуб.

Soccer.ru Педро Роша

«Вернется ли Педро в «Спартак»? На данный момент никакой конкретики нет. Будущее Роши будет решение в июле», — цитирует агента Педро Роши Хэмилтона Бернарда издание Sport24.

В текущем сезоне Педро Роша принял участие в одиннадцати матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Каракаса».

«Спартак» выкупил Рошу у «Гремио» 31 августа 2017 года за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.