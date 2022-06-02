Никосия, , 19:52 — REGNUM Сегодня, 2 июня, в Ларнаке (Кипр) на стадионе «АЕК Арена» национальная сборная Кипра в матче первого тура Лиги Наций УЕФА встретится со сборной Косово. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Бригада арбитров: Жером Бризар | Бенжамен Паже | Алексис Оже | Томас Леонар.

Стартовые составы команд:

Кипр: Неофитос Михаил, Алекс Гогич, Харис Кириаку, Николас Панайоту, Николас Иоанну, Минас Антону, Костакис Артиматас, Фотис Популич, Григорис Кастанос, Пьерос Сотериу, Маринос Ционис.

Косово: Арьянет Мурич, Лирим Кастрати, Фидан Алити, Мирлинд Крюэзиу, Амир Ррахмани, Бетим Фазлийи, Валон Бериша, Бленди Идризи, Милот Рашица, Эдон Жегрова, Ведат Мурики.